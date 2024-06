Ue: Fratoianni, ‘procedura infrazione? Ecco successi governo Meloni’

19 Giugno 2024

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “I nodi iniziano ad arrivare al pettine. L’Ue apre una procedura per eccessivo deficit contro l’Italia. A causa delle nuove regole sul patto di stabilità che la stessa Italia ha votato e che Meloni aveva salutato come un successo”. Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Il risultato di questo ‘clamoroso successo’ della destra al governo ce lo racconta l’analisi dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio: per i prossimi 7 anni almeno – prosegue l’esponente rossoverde – l’Italia deve trovare 10 miliardi di euro l’anno. Questa condizione unita al tetto di spesa introdotto con le nuove regole volute anche dall’Italia significa che avremo la spesa pubblica ferma per 6 o 7 anni circa. Che tradotto vuol dire non poter investire risorse nella salute, nella scuola, nell’aumento degli stipendi dei lavoratori statali e nei servizi più in generale”.

“Insomma ci aspettano tagli su tagli sulla pelle delle famiglie. Una beffa insopportabile, considerando anche che si sono appena concluse quelle elezioni europee in cui Meloni e i suoi hanno raccontato un Paese che non c’è – conclude Fratoianni – e hanno chiesto voti per cose che non manterranno, come sempre. L’ennesima truffa”.