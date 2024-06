Ue: Magi a Meloni, ‘cariche sempre ai primi tre gruppi? E’ falso’

26 Giugno 2024

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – “Non è vero storicamente che le tre cariche dei vertici Ue siano andate sempre a componenti dei tre gruppi principali: è falso. Noi aspettavamo oggi comunicazioni del presidente del Consiglio in vista di un Consiglio europeo decisivo per il futuro dell’Europa e invece, purtroppo, abbiamo ascoltato il comizio della leder del partito dei conservatori”. Così Riccardo Magi di Più Europa nelle dichiarazioni di voto sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio Ue.