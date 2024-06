Ue: Mattarella, ‘elezioni Parlamento momento per consolidare libertà e democrazia’**

18 Giugno 2024

Chisinau, 18 giu. (Adnkronos) – “Abbiamo parlato dell’esigenza basilare di tutelare le nostre democrazie liberali, soprattutto nell’attuale contesto internazionale. Libertà e democrazia non sono mai conquistate in materia definitiva ma vanno costantemente difese e consolidate. Poche settimane fa l’Unione europea ne ha offerto un esempio di grande rilievo, portando alle urne un’immensa quantità di elettori per eleggere il Parlamento dell’Unione”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro a Chisinau con l’omologa della Moldova, Maia Sandu.