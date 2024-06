Ue: Mattarella, ‘non si può prescindere dall’Italia’

26 Giugno 2024

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – “Non si può prescindere dall’Italia”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la tradizionale colazione di lavoro al Quirinale che precede il Consiglio europeo con la premier, Giorgia Meloni, i ministri degli Esteri, Antonio Tajani, dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e delle Politiche europee, Raffaele Fitto, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari.

Meloni ha ribadito quanto sottolineato nelle comunicazioni al Parlamento di questa mattina e nella replica alla Camera, mentre fonti del Quirinale ricordano che il Capo dello Stato ha sì rimarcato il ruolo centrale svolto in Europa dal nostro Paese, ma non rientra nei suoi compiti entrare nelle dinamiche politiche che fanno da sfondo alle trattative in corso in queste ore in vista dell’attribuzione dei nuovi incarichi all’interno dell’Unione europea.