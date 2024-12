Ue: Milani (Fdi), ‘da premier Meloni road map Italia’

17 Dicembre 2024

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – “Le comunicazioni alla Camera del presidente Meloni in vista del Consiglio europeo del 19 dicembre sono state la road map dei prossimi impegni dell’Italia nell’Unione europea con la consapevolezza di essere diventati centrali e non più un’appendice dell’Ue da quando c’è il governo Meloni. Molte le questioni sul tavolo da affrontare in sede comunitaria ed internazionale, dalla gestione dell’immigrazione alla difesa comune e alla costruzione di una Nato dove l’Europa diventi pilastro europeo con pari peso e dignità. L’Italia è parte integrante di questo processo di trasformazione dell’Ue che con questa legislatura avrà la possibilità di cambiare in meglio e rispettare i principi che ispirarono la stessa nella sua fondazione. Con determinazione e coraggio il nostro premier sta cambiando l’Europa. Basta ideologismi, si guarda al concreto”. E’ quanto ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani, segretario della commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici alla Camera.