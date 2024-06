Ue: Renzi a Meloni, ‘Nomine? No torto a Italia, non vogliono sua linea politica’**

26 Giugno 2024

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – “Chiarezza e onestà intellettuali sono caratteristiche” della premier Giorgia Meloni che “oggi sono venute meno. Lei dice: vogliono fare un torto all’Italia, ci tengono fuori dalla stanza dei bottoni pur avendo avuto un risultato in Italia. No, non è così. Non vogliono fare un torto all’Italia, vogliono premiare una linea che non è quella del partito che lei presiede. Non è atto contro l’Italia ma un fatto politico. Non vogliono far torto all’Italia, non vogliono lei”. Così Matteo Renzi al Senato sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni sul consiglio Ue.

“Lei ha detto: votate me, datemi la forza per cambiare l’Europa ma non ha avuto la forza di fare le maggioranze in Europa”. Se “lei fosse venuta qui a dire” siccome voglio cambiare l’Europa “non voto Von der Leyen, avrebbe avuto un senso”. E invece “lei sta a metà tra la grande statista e piccola fiammiferaia perchè non la chiamano ai caminetti. Vuol sapere chi non l’ha chiamata? Si volti alla sua destra, guardi Tajani perché è stato Tusk a dire che non voleva parlare con lei a nome del Ppe, è Mitsotakis a dirle che avevano chiuso l’accordo senza di lei”.