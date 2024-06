Ue: Richetti, ‘Meloni debole e confusa, è in difficoltà’

26 Giugno 2024

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – L’intervento di oggi di Giorgia Meloni è tra i “più deboli e confusi, fino allo smarrimento, che io abbia ascoltato in questa aula. Quando dice che ‘la maggioranza la vedremo in corso di legislatura’, ho trovato una presidente in difficoltà nel collocare la sua forza politica e il nostro Governo nel contesto europeo”. Così il capogruppo alla Camera di Azione Matteo Richetti nelle dichiarazioni di voto sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio Ue.