Ue: Tajani, ‘penso no problemi per Fitto, spero forze italiane sentano loro appartenenza’**

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “La presidente von der Leyen si è presa qualche giorno in più per aspettare il voto del Parlamento sloveno” penso che “per Fitto non dovrebbero esserci problemi, mi pare il partito popolare lo sostiene con grande determinazione, mi sembra che i socialisti vogliono alzare un po’ il prezzo, i Verdi hanno fatto la loro scelta e non stavano nella maggioranza”. Lo ha detto Antonio Tajani, leader di Fi, a margine del question time in Senato, rispondendo ai cronisti sul commissario italiano: “L’Italia ha il diritto di avere un commissario e quindi ha il diritto di indicare il commissario che ritiene più opportuno, quindi se ci sono delle audizioni dei commissari che vengono fatte con grande serietà, Fitto lo conoscono bene”.

“È giusto -aggiunge- che l’Italia abbia una vicepresidenza esecutiva perché è la seconda manifattura d’Europa, la terza economia europea, è un paese fondatore, è uno dei più grandi paesi, anche per il numero di abitanti e quindi credo che sia anche utile all’Europa avere un rappresentante italiano che possa dare il massimo del contributo con l’esperienza e Fitto è una persona esperta che conosce il Parlamento”.

“Il voto si dà alla Commissione, poi i commissari sono valutati nella loro Commissione, non c’è un voto solo per commissari, se i verdi non vogliono votare la fiducia alla Commissione è una scelta loro, è una loro responsabilità: se sono europeisti o se sono anti-europeisti, è quello che devono scegliere loro di essere”, aggiunge. “Io mi auguro che gli italiani si comportino come ci siamo sempre comportati noi, io ricordo che Fitto votò per Gentiloni”. “Quindi io mi auguro che questo senso di appartenenza ci sia anche tra i parlamentari eletti a sinistra, il commissario italiano non è il commissario di un partito, poi c’è la garanzia del Partito Popolare Europeo, la seconda forza del governo è parte del Partito Popolare Europeo”, ha concluso Tajani.