Ue: Tajani, ‘voto per Ursula? Io e Salvini in famiglie politiche diverse’

25 Luglio 2024

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Io e Salvini apparteniamo a famiglie politiche diverse. Noi siamo per la stabilità, siamo il Partito Popolare Europeo, che è il primo partito in Europa, un partito di centro-destra che ha ottenuto il presidente del Parlamento Europeo, il presidente della Commissione Europea e avrà la maggioranza relativa dei commissari europei. Nessun rosso perché la sinistra non ha votato no alla von der Leyen; c’è stato un sostegno socialista, ma gran parte dei Verdi non l’hanno votata, non facendo parte di nessuna maggioranza”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ai microfoni di Rtl, sull’accusa del leader della Lega a FI di aver votato per il bis di Ursula von der Leyen ‘con la Schlein e con i fanatici rosso-verdi’.

“Le diversità di opinioni in Europa sono note – rimarca ancora Tajani -, siamo parte di famiglie diverse. Non c’è mai stato alcun problema: noi di Forza Italia siamo sempre stati coerenti. Dal congresso di Bucarest abbiamo sempre detto che avremmo votato la von der Leyen all’insegna della stabilità. Immaginate cosa sarebbe successo sui mercati se non fosse stata eletta la von der Leyen. I voti contano, il discorso della von der Leyen e il suo documento hanno contenuti che hanno raccolto tutte le proposte di Forza Italia e del PPE per quanto riguarda il Mediterraneo, l’immigrazione, la casa, le politiche industriali, le PMI, per l’immigrazione, c’è un sostanziale cambiamento per il Green Deal, che rimane com’è giusto ma devono cambiarne i contenuti. Noi siamo contro il cambiamento climatico: dobbiamo impegnarci ma con soluzioni pragmatiche e questo è emerso nel documento della von der Leyen in modo molto chiaro”.