Università: UniCamillus, a maggio test ingresso per corsi laurea triennale professioni sanitarie

18 Aprile 2024

Roma, 18 apr. (Adnkronos/Labitalia) – L’Università di Scienze Mediche UniCamillus ha pubblicato i bandi per le professioni sanitarie dell’anno accademico 2024-2025 per la sede di Roma. I bandi in questione sono due: uno permette di iscriversi ai corsi di laurea triennale in lingua inglese (Fisioterapia, Infermieristica, Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia), l’altro a quelli in lingua italiana (Ostetricia e Tecniche di Laboratorio Biomedico). In caso di superamento degli stessi, i candidati ammessi potranno pre-immatricolarsi per l’anno accademico 2024-2025, per partecipare alle lezioni che cominceranno in autunno.

Il test d’ingresso di maggio presso UniCamillus è aperto sia a coloro che sono in possesso di un diploma di maturità, sia agli iscritti all’ultimo anno della scuola secondaria di II grado: in quest’ultimo caso i maturandi potranno congelare l’eventuale piazzamento in graduatoria, prima ancora di superare l’Esame di Stato.

Per il bando in lingua inglese, i posti sono in totale 105, così distribuiti: 80 per Infermieristica, 15 per Fisioterapia e 10 per Tecniche di Radiologia e Diagnostica per Immagini. Per il bando in lingua italiana, invece, i posti totali sono 30: 15 per Ostetricia e 15 per Tecniche di Laboratorio Biomedico.

Il numero di chance per rientrare in graduatoria è estremamente interessante. Infatti, iscrivendosi a un bando in lingua italiana e/o in inglese, si può decidere di mettersi in graduatoria per tutti i corsi di laurea tenuti in quella lingua, ovviamente esprimendo preferenza per uno di essi. In questo modo si hanno più possibilità di entrare in un percorso accademico nella lingua scelta (italiano o inglese).

La quota di partecipazione al test per più corsi di laurea nella stessa lingua si paga una sola volta. Tuttavia, è possibile anche partecipare ad entrambi i bandi (per i corsi di laurea in lingua inglese e per quelli in lingua italiana) pagando la quota due volte, in quanto il test è previsto in orari differenti. Le prove saranno svolte online in modalità home-based, comodamente dal proprio domicilio, e si terranno il 23 maggio per tutti i cinque corsi di laurea triennale.

I partecipanti avranno a disposizione un’ora, in cui affronteranno 60 domande a risposta multipla, inerenti a materie scientifiche quali Biologia, Chimica, Fisica, Matematica, ma che toccano anche aspetti quali la comprensione del testo, il ragionamento logico e cultura generale. La presentazione della domanda per le prove d’ingresso dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 17 maggio 2024, in modalità telematica al seguente URL: https://unicamillus-studenti.gomp.it/Login/Index?ReturnUrl=%2f