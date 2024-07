Usa: Boccia (Pd), ‘da Biden atto per il bene del suo Paese’

22 Luglio 2024

Roma, 22 lug (Adnkronos) – “La scelta del presidente Biden non era un atto dovuto, ma è stata un atto voluto. Un atto per il bene del suo paese che il presidente ha sinora diretto in modo esemplare e anche per il bene della comunità internazionale che non può non guardare alla democrazia americana con grande attenzione. Joe Biden ha mostrato l’identità dello statista pronto a fare un passo indietro per il bene del suo Paese”. Lo dice il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

“L’Italia e la stessa Europa democratica non possono non manifestare l’apprezzamento per la presidenza Biden, non ancora conclusa, in un momento storico di straordinarie crisi e difficoltà. La grande democrazia americana sicuramente riuscirà a resistere alle ondate di sovranismo e isolazionismo che mortificano lo stesso popolo americano, una guida per la libertà dell’Occidente -prosegue-. Ai democratici americani l’augurio di trovare al più presto la personalità più giusta che possa continuare ad assicurare agli Stati Uniti e al mondo intero, una guida seria, onesta e rispettosa dei diritti di tutti i cittadini e popoli”.

“Sono passati solo tre anni e mezzo da una delle giornate più umilianti della storia della democrazia USA: il 6 gennaio 2021 quando ci fu l’assalto a Capital Hill attuato dai manifestanti pro Trump. Tornare a quel tempo di totale disprezzo per la democrazia e mancanza di rispetto delle istituzioni, sarebbe rovinoso e una sconfitta per tutto il mondo occidentale indipendentemente da come la si pensi”, conclude Boccia.