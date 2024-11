Usa: Rosato, ‘consenso non arriva quando non si interpretano bisogni’

7 Novembre 2024

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “È evidente che quando non si interpretano i bisogni e le paure delle persone, il consenso non può arrivare. La battaglia sui diritti civili, che è sacrosanta, va fatta con le leggi non con le dichiarazioni continue, perché se si caratterizza il messaggio politico e la campagna elettorale solo sui diritti civili si perde il contatto con la realtà di tutte quelle famiglie che hanno il problema dei salari o della insicurezza che percepiscono nel loro quartiere. Questo Trump lo ha capito e lo ha anche interpretato, alimentando le paure sulla sicurezza, come fa spesso la destra”. Così Ettore Rosato, vicesegretario di Azione, intervenendo a SkyTg24 Start.