Usa: Trump a Butler, ‘forse hanno cercato di uccidermi per impedirmi di vincere’ (3)

6 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Il tycoon ha poi parlato di Butler come di un “monumento al valore” dei primi soccorritori: “Tutti coloro che hanno visitato questo luogo sacro ricorderanno per sempre cosa è successo qui e conosceranno il carattere e il coraggio che tanti incredibili patrioti americani hanno dimostrato. Negli ultimi otto anni, coloro che vogliono impedirci di raggiungere questo futuro mi hanno calunniato, mi hanno messo sotto accusa, mi hanno incriminato, hanno cercato di escludermi dalle elezioni e, chissà, forse hanno anche cercato di uccidermi – ha aggiunto – Ma non ho mai smesso di lottare per voi e non lo farò mai”.

Trump ha poi reso omaggio a Comperatore, colpito a morte durante il tentativo di attentato, e ad altri due sostenitori rimasti feriti, e alle 18,11, l’ora esatta della sparatoria del 13 luglio, ha chiesto un minuto di silenzio.