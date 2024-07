Vaccini: Borghi (Lega), ‘nessuna proposta no vax, è l’obbligo che porta al rifiuto’

7 Luglio 2024

Roma, 7 lug (Adnkronos) – “Due parole per spiegare meglio la mia proposta di abolizione della legge Lorenzin perché i giornali come al solito scrivono sciocchezze. Non è una proposta no vax e non è ‘follia antiscientifica’ o ‘ritorno al medioevo’, anzi, è adeguarsi alle migliori pratiche internazionali”. Lo scrive su Twitter il senatore della Lega Claudio Borghi pubblicando un video sulla sua proposte sui vaccini.

“Se fosse no vax avrei proposto di abolire l’obbligo vaccinale”, però “c’è una ampia letteratura scientifica che dice che l’obbigo porta al rifiuto, l’effetto opposto di una ampia copertura vaccinale”, spiega Borghi nel video.