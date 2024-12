Venezuela: Machado, ‘Premio Sacharov luce per venezuelani e loro desiderio libertà’

17 Dicembre 2024

Caracas, 17 dic. (Adnkronos) – “Per me e per Gonzales, ricevere il Premio Sacharov è un onore enorme. Grazie, a nome del popolo del Venezuela. Il conferimento del premio significa che i popoli d’Europa e l’Europa, attraverso il suo Parlamento, riconoscono questa luce ai venezuelani e al loro desiderio di cambiamento di vita e di libertà”. Lo ha detto la leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado in video collegamento durante la cerimonia di consegna del Premio Sacharov 2024 per la libertà di pensiero che le è stato conferito assieme al Presidente eletto Edmundo González Urrutia.

“Grazie alle delegazioni e ai gruppi politici italiani che sono collegati a Strasburgo – ha aggiunto la Machado – e in modo speciale ringrazio il ministro Antonio Tajani, sempre amico della causa della democrazia e della libertà in Venezuela. Ringrazio la nostra carissima Tamara Sujú (direttrice esecutiva del Casla – Centro de Estudios para América Latina, ndr), voce valente nella difesa dei diritti umani di tutti i venezuelani, Maria Claudia Lopez (capo della coalizione democratica venezuelana in Italia, ndr) che in Italia ha fatto un lavoro spettacolare nel rendere la causa del Venezuela una causa globale, Maria Costanza Cipriani (avvocata per i diritti umani, ndr), moglie di Perkins Rocha, un grande amico, un politico, rapito dal regime, e tutti i familiari dei rapiti e dei perseguitati: questa luce è per voi”.