Violenza su donne: Gino Cecchettin, ‘rispettatele ogni giorno, vita è sacra’

25 Novembre 2024

Venezia, 25 nov. (Adnkronos) – “Vorrei che non fosse una giornata solo fine a se stessa, ma fosse il simbolo di un percorso valido per tutto l’anno. Portate rispetto alle donne non solo il 25 novembre, ma ogni giorno”. Lo afferma Gino Cecchettin, papà di Giulia uccisa a coltellate dall’ex fidanzato Filippo Turetta, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. “Tutti i giorni abbiamo a che fare con femminicidi ed episodi di violenza, dobbiamo continuare a comunicare che la vita è sacra e va preservata e che non bisogna interferire nella vita altrui” conclude nel video registrato davanti alla panchina rossa della Camera.