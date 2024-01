Anaao-Assomed, ‘bene scudo penale, ora Schillaci ascolti altre richieste’

Gennaio 22, 2024

Roma, 22 gen. (Adnkronos Salute) – Dopo le due giornate di sciopero a fine 2023, i sindacati dei medici del Servizio sanitario nazionale aveva annunciato un’altra giornata di protesta per l’inizio del 2024. Ora, con il probabile via libera all’emendamento sullo scudo penale per i medici nel decreto Milleproroghe, lo scenario potrebbe cambiare. “Lo scudo penale per noi è un risultato storico atteso da 10 anni. Se dovesse passare la versione dell’onorevole Annarita Patriarca, sostenuta anche dal ministro della Salute Schillaci, per noi sarebbe un ottimo risultato. Però per mettere in stand-by lo sciopero che avevamo annunciato servono altri segnali”. Così all’Adnkronos Salute Pierino Di Silverio, segretario nazionale dell’Anaao-Assomed, il sindacato dei medici dirigenti del Servizio sanitario nazionale, fa il punto sulla situazione.

Quali sono i segnali che l’Anaao si aspetta dal ministro Schillaci? “Intanto ci aspettiamo di incontrare il ministro – risponde Di Silverio – Questo è un momento di attesa per verificare che va in porto lo scudo penale e per vedere un po’ più di coraggio anche su altre nostre richieste: un reinvestimento di risorse extracontrattuali, e poi anche segnali legislativi per rendere più appetibile il Ssn e mettere un freno alla fuga dei medici migliorando le condizioni di lavoro negli ospedali”.