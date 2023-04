Bassetti, ‘pandemia finita, non serve che Oms schiacci un bottone’

Aprile 26, 2023

Roma, 26 apr. (Adnkronos Salute) – “Per me la pandemia Covid è finita e non sarà certo quello che determina l’Oms per farmi dire che è terminata. E’ finita perché se si parla con i medici che lavorano in ospedale la risposta è unica: il virus circola ma la malattia oggi dà sintomi molto blandi nella maggioranza dei casi. Certamente c’è qualcuno che magari sta più male di altri ma la pandemia come l’abbiamo conosciuta è finita da tempo. Non serve qualcuno che ‘schiaccia’ un bottone e da domani è finita. L’Oms probabilmente vuole essere cauto perché ci sono alcuni paesi con focolai”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie Infettive San Martino di Genova. L’Oms ancora ha ancora preso una decisione sulla fine della pandemia ma ha più volte dichiarato che potrebbe arrivare “nei prossimi mesi”.