Caldo, oggi bollino giallo Ancona e Bari, nel resto d’Italia verde

10 Giugno 2024

Roma, 10 giu. (Adnkronos Salute) – La morsa del caldo si prende una pausa. Oggi bollino giallo solo ad Ancora e Bari (livello 1 di allerta, ossia condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore), mentre è verde nelle altre 25 città monitorare dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che elabora i dati di 27 città. L’Italia rimarrà verde (livello zero) anche domani e mercoledì. Il bollino verde indica condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione.