Luglio 27, 2022

Roma, 27 lug. (Adnkronos Salute) – “Oltre 100mila cittadini hanno chiesto il bonus psicologico in due giorni dopo l’avvio della piattaforma Inps. Questo testimonia il diffuso bisogno che esiste. Ma non è un ‘click day’, i cittadini hanno tempo sino al 24 ottobre per fare domanda. Nessuno si faccia scoraggiare, tutte le domande devono essere valutate”. Lo dichiara David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi.