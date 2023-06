Consip, al via seconda edizione gara su cartella clinica elettronica

Giugno 7, 2023

Roma, 7 giu. (Adnkronos Salute)() – Consip ha pubblicato la seconda edizione della gara di sanità digitale dedicata ai “Sistemi informativi clinico-assistenziali”, iniziativa che fa parte del pacchetto di gare funzionali all’attuazione del Pnrr. Oggetto della gara sono i servizi di cartella clinica elettronica ed enterprise imaging, con l’obiettivo di “diffondere e consolidare sul territorio standard di riferimento che guidino lo sviluppo di soluzioni applicative per i servizi integrati della rete clinico- assistenziale”, evidenzia Consip in una nota.

L’iniziativa – del valore complessivo di 880 mln di euro – è suddivisa in 6 lotti, di cui 4 dedicati ai servizi applicativi (2 per la Cartella clinica elettronica e 2 per la Enterprise Imaging) e 2 ai servizi di supporto. I servizi applicativi richiesti sono di sviluppo ed evoluzione software, migrazione applicativa, configurazione e personalizzazione di soluzioni, manutenzione adeguativa e correttiva, supporto specialistico, conduzione applicativa e infrastrutturale. Tra i servizi accessori figurano prodotti software, SaaS e soluzioni di mercato di cartella clinica elettronica ed Enterprise Imaging. Tra i servizi di supporto, invece, figurano quelli di project management, supporto al monitoraggio, change management, Pmo e demand management, digitalizzazione dei processi sanitari, It Strategy ed Advisory.

Per ciascun lotto è prevista l’aggiudicazione di un Accordo quadro multi-fornitore (in funzione del numero di offerte presentate), che le amministrazioni del Ssn potranno utilizzare attraverso ordini diretti o appalti specifici. L’iniziativa, spiega la Consip, punta a dare continuità all’offerta di servizi già presenti nella prima edizione della gara, che è attualmente in fase di esecuzione e si chiuderà nel 2023. Rispetto a quest’ultima, nella nuova gara sono stati ottimizzati i servizi offerti e aggiunti nuovi elementi per valorizzare le soluzioni SaaS in base alla complessità delle strutture sanitarie. È stata, inoltre, introdotta per le imprese la possibilità di presentare offerta attraverso Raggruppamenti di imprese (Rti) non bloccati, che permetterà una partecipazione più ampia e flessibile da parte del mercato. Il termine fissato per la presentazione delle offerte è l’11 luglio 2023.