Covid: continua discesa, Rt, incidenza e ricoveri in calo

Gennaio 26, 2024

Roma, 26 gen. (Adnkronos Salute) – Continua la discesa dei parametri Covid in Italia. “L’indice di trasmissibilità (Rt) basato sui casi con ricovero ospedaliero al 16 gennaio è sotto la soglia epidemica, pari a 0,60, in diminuzione rispetto alla settimana precedente (Rt 0,65)”, per quanto riguarda l’incidenza nel periodo 18-24 gennaio pari a 10 casi per 100.000 abitanti, in diminuzione rispetto alla settimana precedente (16 casi per 100.000 abitanti nella settimana)”, segnali positivi anche dai ricoveri ordinari e in rianimazione, “al 24 gennaio l’occupazione dei posti letto in area medica è pari a 4,3%, in diminuzione rispetto alla settimana precedente (6%)”, “in riduzione anche l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 1,4%, rispetto alla settimana precedente (1,9%)”. E’ quanto rileva la bozza del monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute con i dati settimanali Covid.

L’incidenza settimanale (18-24 gennaio) dei casi diagnosticati e segnalati risulta “in diminuzione in quasi tutte le Regioni e province autonome rispetto alla settimana precedente. L’incidenza più elevata è stata riportata in Puglia (20 casi per 100.000 abitanti) e la più bassa in Sicilia (2 casi per 100.000 abitanti)”. La percentuale di reinfezioni è il 42% circa, stabile rispetto alla settimana precedente.