Covid: domani Cabina regia straordinaria su vaccinazioni

Dicembre 4, 2023

Roma, 4 dic. (Adnkronos Salute) – La campagna vaccinale anti-Covid che stenta a decollare, le proteste dei cittadini e dei medici di famiglia che non trovano le dosi. E i casi Covid che salgano. Immediata la risposta della direzione della Prevenzione del ministero della Salute che convoca le Regioni, domani – a quanto apprende l’Adnkronos Salute – per una Cabina di regia straordinaria sul tema delle vaccinazioni e sull’ipotesi di open day nazionali per rilanciarle in modo più robusto. Si vuole anche capire perché le vaccinazioni anti-Covid non stiano procedendo in modo uniforme nei vari territori.