Covid: Galli, ‘nessun ripensamento su vaccini, strumentali critiche’

Giugno 20, 2022

Roma, 20 giu. (Adnkronos Salute) – “Non c’è stato nessun ‘cambio di rotta’ da parte mia rispetto all’importanza della vaccinazione anti-Covid nel contrasto alla pandemia. Un’importanza certificata dalla scienza. Eventuali valutazioni sull’opportunità di somministrare il vaccino in persone con problemi di Long Covid, che potrebbero avere impatto sulla loro risposta immunitaria, attengono a riflessioni cliniche, sul singolo paziente, che non mettono in discussione in alcun modo la mia convinta adesione alla strategia vaccinale”. A precisarlo all’Adnkronos Salute è Massimo Galli, già direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, in merito a “‘libere interpretazioni’, molto strumentali, circolate sul mio presunto ripensamento sui vaccini contro Sars-CoV-2”.

“Mi sono dovuto occupare ultimamente molto di Long Covid, un problema che riguarda un gran numero di persone e sul quale abbiamo ancora molto da capire e molto da spiegare – sottolinea lo specialista – Questa sindrome, che in una parte dei pazienti potrebbe avere anche basi psicologiche – evidenzia Galli – ha tipicamente sintomi di affaticamento cronico insieme ad una vasta gamma di altri disturbi, e merita un effettivo approfondimento. Recentemente mi è capitato di non vaccinare dopo l’infezione persone con un Long Covid con manifestazioni che possono riportare a patogenesi immunitaria. O persone che hanno avuto miocardite o pericardite successive all’infezione. E questo nel timore che un’ulteriore stimolazione immunitaria potesse essere pericolosa. Ma fra questo genere di affermazioni e pensare che io abbia rivisto la mia posizione nei confronti dei vaccini – puntualizza – ci passa l’Oceano Atlantico”.