Covid: Iss, incidenza in crescita, massima in Sardegna e minima in Molise

Agosto 4, 2023

Milano, 4 ago. (Adnkronos Salute) – I dati della sorveglianza integrata Covid-19 dell’Istituto superiore di sanità mostrano, nel periodo 24-30 luglio, “un’incidenza dei casi diagnosticati e segnalati pari a 8 per 100mila abitanti, in lieve aumento rispetto alla settimana precedente (17-23 luglio), in cui l’incidenza era di 6 casi per 100mila abitanti. L’incidenza settimanale è in lieve aumento nella maggior parte delle regioni/province autonome, con valori non superiori a 17 casi per 100mila abitanti. L’incidenza più elevata è stata riportata nella regione Sardegna (17 casi/100mila) e la più bassa nel Molise (1/100mila)”. Quanto all’impatto sul servizio sanitario, “i tassi di malattia grave (ricovero, ricovero in terapia intensiva e decesso) sono stabili o in lieve aumento in tutte le fasce d’età”. I tassi di ospedalizzazione e mortalità aumentano con l’età e i più alti riguardano gli over 90.

Gli over 90 – emerge dal monitoraggio Iss – sono anche il gruppo in cui si registra l’incidenza settimanale più elevata (22 casi per 100mila abitanti), “in aumento rispetto alla settimana precedente”. L’incidenza è “in lieve aumento in tutte le altre fasce d’età. L’età mediana alla diagnosi è di 56 anni, stabile rispetto alle settimane precedenti”.

L’indice di trasmissibilità (Rt) basato sui casi con ricovero ospedaliero – prosegue l’Iss – al 25 luglio è pari a 1,07 (0,93-1,21), in aumento rispetto alla settimana precedente (0,92 al 18 luglio, 0,79-1,06). La percentuale di reinfezioni è in lieve aumento e intorno al 38%.