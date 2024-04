Da Regioni parere favorevole a nomina Nisticò presidente Aifa

4 Aprile 2024

Roma, 4 apr. (Adnkronos Salute) – La Conferenza delle Regioni, in vista della Stato-Regioni, ha dato parere favorevole alla nomina di Robert Giovanni Nisticò come presidente dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa. “Auguro al neo presidente buon lavoro – ha commentato il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga – Devo ringraziare il presidente uscente Palù per il lavoro svolto in questi anni, grazie a lui siamo andati verso una riforma dell’Aifa. In bocca al lupo al nuovo presidente”.

