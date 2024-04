Def, dubbi Gimbe su risorse per stop tetto spesa personale e nuove tariffe

16 Aprile 2024

Milano, 16 apr. (Adnkronos Salute) – “In assenza di misure programmatiche nel Def 2024, bisognerà capire dove reperire le risorse sia per abolire gradualmente il tetto di spesa per il personale sanitario – come annunciato dal presidente Meloni e dal ministro Schillaci – sia da destinare alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di protesica, visto che l’aggiornamento dei nomenclatori tariffari è stato rinviato in accordo con le Regioni al primo gennaio 2025 per mancanza di fondi, posticipando ancora una volta l’esigibilità dei ‘nuovi’ Livelli essenziali di assistenza, ben 8 anni dopo la loro approvazione”. Lo sottolinea il presidente Gimbe Nino Cartabellotta, in un’analisi indipendente condotta dalla Fondazione sul Documento di economia e finanzia (Def) 2024.