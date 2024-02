Farmaceutica, Urso: “Le imprese sono l’elemento trainante del Made in Italy”

Febbraio 21, 2024

Roma, 21 feb. (Adnkronos Salute) – “La pandemia ha riportato a livello mondiale la farmaceutica tra gli asset indispensabili a raggiungere l’indipendenza strategica, perché il bene della salute è supremo e propedeutico a ogni altra attività umana. Nel 2023 il settore in Italia ha superato per la prima volta il traguardo dei 50 miliardi di produzione e crescerà pure quest’anno confermandosi al top tra i Paesi europei. Le esportazioni sono in grande espansione e nel 2023 hanno segnato un più 5%. Abbiamo istituito presso il Mimit un Tavolo dedicato al farmaceutico e al biomedicale, che vede cooperare imprese e istituzioni, in collaborazione con il ministero della Salute. La farmaceutica è tra gli asset indispensabili per raggiungere l’indipendenza strategica del Paese”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo alla sesta edizione dell”Inventing for Life Health Summit’, organizzato a Roma da Msd Italia.

Nel corso dell’evento sono stati presentato i risultati del sondaggio Ipsos ‘Priorità e aspettative degli italiani per un nuovo Ssn’, da cui è emerso tra le altre cose che il 73% della popolazione ritiene che lo Stato debba investire di più nell’assistenza farmaceutica.