Farmaci: Ordine farmacisti, ‘in Commissione Aifa contributo professione valorizzato’

Febbraio 6, 2024

Roma, 6 feb. (Adnkronos Salute) – “Accogliamo con grande soddisfazione la nomina dei colleghi Ida Fortino, Vincenzo Danilo Lozupone e Giovanna Scroccaro tra i membri della nuova Commissione unica dell’Agenzia italiana del farmaco, che sono certo sapranno valorizzare il contributo della professione all’interno dell’agenzia”. Così il presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti (Fofi), Andrea Mandelli che si congratula con i farmacisti nominati tra i componenti della Commissione scientifica ed economica del farmaco che sostituirà la Commissione tecnico-scientifica e il Comitato prezzi e rimborsi dell’Aifa.

“Il bagaglio di competenze e di esperienze dei farmacisti costituisce un importante patrimonio per la gestione della governance farmaceutica, per garantire ai pazienti un accesso equo e tempestivo alle innovazioni terapeutiche in un’ottica di sostenibilità del Ssn. A loro e a tutti i professionisti che compongono la nuova Commissione va l’augurio di buon lavoro di tutta la Federazione”, conclude Mandelli.