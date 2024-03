Farmaci: su presidenza Aifa improbabile un nome a stretto giro

Marzo 8, 2024

Milano, 8 mar. (Adnkronos Salute) – Non sarebbe imminente la nomina del successore di Giorgio Palù alla presidenza dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa. A quanto apprende l’Adnkronos Salute da fonti vicine al dossier, dopo le dimissioni – con polemica – del virologo trevigiano, i lavori per trovare una guida all’ente regolatorio nazionale sono ancora in corso. Nuovi confronti sono in programma nei primi giorni della prossima settimana, durante la quale però non sarebbero attesi annunci, salvo sorprese dell’ultima ora.

Mentre in base al nuovo Regolamento dell’agenzia nel ruolo di facente funzioni è subentrato automaticamente a Palù Francesco Fera, dirigente dell’Aress Puglia, in quanto consigliere di amministrazione Aifa designato dal ministero della Salute, continua la ricerca dell’uomo giusto da far sedere sulla poltrona di presidente. Dell’uomo o meglio della donna, perché la voglia di dare per la prima volta all’Agenzia del farmaco una guida femminile è sicura e forte. Il ‘totonomi’ è già cominciato ed è proprio su una presidente donna che si rincorrono gli ultimi rumor. Ma a quanto pare si tratta di una partita dall’esito finale non scontato. I nodi sono diversi, non ultimi la delicatezza, il peso e l”appetibilità’ dell’incarico. I giochi, insomma, sarebbero ancora aperti.