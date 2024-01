Firmato contratto medici, in vigore da domani

Gennaio 23, 2024

Milano, 23 gen. (Adnkronos Salute) – “Firmato definitivamente il contratto 2019-2021 dei dirigenti medici, veterinari e sanitari. Il nuovo Ccnl firmato oggi sarà in vigore a partire da domani”, annuncia la Federazione veterinari, medici e dirigenti sanitari (Fvm). “Presto in busta paga gli adeguamenti economici – sottolinea – e nei prossimi mesi arriveranno gli arretrati che ammontano mediamente a circa 9mila euro lordi. Numerose le novità normative per superare rigidità storiche e favorire l’applicazione a livello aziendale. Tutto sommato, date le condizioni in cui si è contrattato”, per la Fvm “è stato ottenuto il massimo possibile”.

“Chiudere un contratto per 135mila lavoratori è sempre un fatto importante e positivo”, premette il presidente Fvm, Aldo Grasselli. “Ma questo – precisa – resta un contratto vecchio di 3 anni che paga solo oggi e inadeguatamente il lavoro estenuante sostenuto durante la pandemia da medici e sanitari. Le questioni che pendono irrisolte sulla sanità pubblica e sul diritto alla salute dei cittadini sono ancora tutte critiche e urgenti”.

“Saremo vigili e determinati – assicura Grasselli – nel difendere la sanità pubblica e nel verificare la disponibilità del Governo di chiudere entro l’anno il contratto del personale sanitario per il triennio 2022-2024. Il disagio negli ospedali e nei servizi non diminuirà di intensità senza altri opportuni investimenti. La vertenza sulla sanità pubblica solidaristica e universalistica non finisce qui”.