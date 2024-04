Infettivologi, ‘coperture vaccinali in calo, serve rivedere campagna autunnale’

29 Aprile 2024

Roma, 29 apr. (Adnkronos Salute) – “C’è un problema di coperture vaccinali in Italia. E’ emerso anche durante il congresso Escmid Global a Barcellona”, l’evento annuale che riunisce i microbiologi e infettivologi da tutta Europa e non solo, “quella anti-Covid in Italia non è stata molto efficace, siamo arrivati al 12% dei soggetti a rischio immunizzati mentre il resto d’Europa è sopra il 50%. L’Italia deve rivedere la politica sulle vaccinazioni e tra pochi giorni uscirà un documento congiunto Simit-Siti per preparare la prossima campagna vaccinale autunnale che – secondo noi – dovrà raccomandare anche l’anti-Covid insieme all’antinfluenzale. C’è anche preoccupazione per l’epidemia di morbillo che sta creando diversi problemi in vari stati europei. Insomma, il tema delle coperture vaccinali deve tornare la priorità delle politiche sanitarie”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e professore ordinario di Malattie infettive Università Tor Vergata di Roma, che ha partecipato al congresso Escmid Global.

Quali sono stati i focus principali dell’evento congressuale? “L’antibiotico resistenza rappresenta un problema di sanità pubblica in tutti i paesi – risponde Andreoni – All’Escmid sono stati presentati diversi studi su nuovi approcci per arrivare a combattere i super batteri. Tra queste strategie sembra interessante quella che usa i ‘virus fagi’ che aggrediscono i batteri in maniera molto specifica. Sono virus non in grado di infettare le cellulare umane ma di attaccare le cellule batteriche di pseudomonas o stafilococco, ad esempio”.