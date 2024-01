Integratori alimentari, indagine ‘boom acquisti online per 22,5 mln italiani’

Gennaio 22, 2024

Roma, 22 gen. (Adnkronos Salute) – In Italia è boom di acquisti online di integratori alimentari. Secondo l’indagine Focus Digital Health & Pharma, condotta da Netcomm, sono più di 22 milioni e mezzo gli italiani che acquistano in rete, regolarmente o saltuariamente, prodotti per la salute e il benessere. In Italia nel 2023 vitamine e integratori sono stati i prodotti più venduti registrando il 48% degli acquisti totali su piattaforme online; Amazon e farmacie online rimangono il punto di riferimento per 8 italiani su 10, mentre solo una persona su tre acquista integratori esclusivamente presso negozi fisici. Secondo Italian Elite, la startup che commercia integratori alimentari naturali e che in tre anni ha raggiunto i 2 milioni di euro di fatturato, il canale online piace sempre più – riferisce una nota – non solo perché risulta più comodo e veloce per l’acquirente, ma perché dà grande importanza alle recensioni e i giudizi delle persone che hanno acquistato in precedenza.

“Abbiamo scelto fin dal principio di non seguire la strada tradizionale dei punti vendita fisici, puntando tutto sul commercio online – spiega Edoardo Chiapino che ha creato la startup insieme a Stefano Giacone – La svolta è avvenuta durante il primo lockdown del 2020, quando le vendite dei nostri prodotti hanno avuto un incremento vertiginoso. Poter confrontare più prodotti con un click, leggere descrizioni più complete e conoscere l’esperienza di persone che hanno già provato un prodotto sono valori aggiunti che spesso negli store fisici non è possibile ottenere”. Dall’inizio dell’attività, alla fine del 2019, Italian Elite ha venduto oltre 100.000 confezioni di integratori, raggiungendo un fatturato totale di oltre 2 milioni di euro in 3 anni.

“Acquistare online prodotti per la salute e il benessere delle persone come gli integratori alimentari, è un’operazione piuttosto delicata – spiega Giacone – perché si ha paura di ricevere un prodotto che non corrisponde alle richieste o che non fa al caso proprio. Per questo con Italian Elite desideriamo non solo assistere il cliente durante la fase d’acquisto, ma mettiamo a disposizione un team di professionisti che lo guidano anche durante la scelta del prodotto giusto”. I clienti principali sono uomini e donne tra i 30 e 60 anni, con una vita mediamente attiva e che vogliono tenersi in forma e giovani appassionati di palestra che cercano un alleato per dare il massimo nelle loro performance.