Natalità: Tajani, ‘serve strategia ampia, utero in affitto non è la soluzione’

Maggio 11, 2023

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – Sul tema della denatalità “sono convinto che si possa fare squadra, difendere la famiglia è un fatto importante, anche dal punto di vista economico la denatalità è un danno all’intero paese, pensiamo all’Inps, senza giovani lavoratori”. Lo ha detto Antonio Tajani, ministro degli Esteri intervenendo agli Stati Generali Della Natalità, in corso presso l’Auditorium di Roma. “Serve – aggiunge – una strategia più ampia, noi siamo sotto la media europea, il governo ha già fatto scelte importanti come ridurre la pressione fiscale a chi ha più di due figli”. “L’utero in affitto non è modo per incrementare la natalità”, aggiunge, ricordando che “anche chi adotta fa una scelta d’amore”.