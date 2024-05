Oms, in 2 anni Covid ha cancellato 10 anni di progressi nell’aspettativa di vita

24 Maggio 2024

Milano, 24 mag. (Adnkronos Salute) – In soli 2 anni la pandemia di Covid-19 ha cancellato un decennio di progressi nell’aspettativa di vita della popolazione del pianeta. E’ il dato shock che emerge dal Rapporto World Health Statistics 2024 dell’Organizzazione mondiale della sanità: “Tra il 2019 e il 2021 – si legge nel report – l’attesa di vita globale si è ridotta di 1,8 anni, scendendo a 71,4 anni” ossia “ai livelli del 2012. L’aspettativa di vita sana è diminuita di 1,5 anni passando a 61,9 anni”, sempre “il livello del 2012”.

L’emergenza Sars-CoV-2 “ha invertito la tendenza al costante aumento dell’attesa di vita alla nascita e dell’aspettativa di vita in buona salute”, rileva l’Oms. Un effetto che si è abbattuto in modo ancora più grave in 2 delle 6 regioni in cui l’agenzia ginevrina suddivide il mappamondo: “Americhe e Sudest asiatico sono state le più colpite, con un calo dell’aspettativa di vita di circa 3 anni tra il 2019 e il 2021” e un’erosione “dell’aspettativa di vita sana di 2,5 anni”. All’opposto, “la regione del Pacifico occidentale è stata colpita in misura minima durante i primi 2 anni della pandemia, con perdite inferiori a 0,1 anni nell’aspettativa di vita e 0,2 anni nell’aspettativa di vita sana”.