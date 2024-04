Rinnovo contratto, Aran ‘dialogo costruttivo, 7 maggio prossima riunione’

17 Aprile 2024

Milano, 17 apr. (Adnkronos Salute) – “Sono riprese oggi all’Aran le trattative con le organizzazioni sindacali per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro, triennio 2022-2024, che riguarda 581mila dipendenti del comparto sanità”. Durante la riunione “sono state esaminate le disposizioni relative principalmente alle relazioni sindacali e all’ordinamento professionale. Nonostante le normali contrapposizioni, in particolare sul tema delle risorse finanziarie disponibili, il clima durante le discussioni è stato positivo e costruttivo, segnale evidente di un comune impegno per il raggiungimento di un accordo soddisfacente per tutte le parti coinvolte”. Lo dichiara Antonio Naddeo, presidente dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni, al termine del confronto che si è svolto nel pomeriggio. Prossimo incontro martedì 7 maggio, annuncia in una nota.

“Mi fa particolarmente piacere evidenziare – sottolinea Naddeo – l’importanza del supporto e della stretta collaborazione tra Aran e il Comitato di settore delle Regioni, guidato dal presidente Marco Alparone, nonché del sostegno dei ministri Zangrillo e Schillaci, fattori questi che stanno favorendo l’avanzamento delle trattative”.

“Nel prossimo incontro – anticipa – l’attenzione si sposterà verso il sistema degli incarichi e lo stanziamento economico per il rinnovo, pari a 1,5 miliardi di euro”. Conclude Naddeo: “La strada per la firma definitiva del rinnovo contrattuale passa inevitabilmente dal consenso dei sindacati. Sono fiducioso che, con il proseguire del dialogo instaurato, potremo trovare le soluzioni idonee per raggiungere un accordo soddisfacente per tutti”.