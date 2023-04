Salute: Gemmato, ‘per comunità scientifica vino non fa male, Viola unica voce distonica’

Aprile 3, 2023

Roma, 3 apr. (Adnkronos Salute) – “Io ritengo che il giudizio sul vino sia da affidare alla comunità scientifica, che non sembra parli con un’unica voce. Anzi, posso dire che quella della dottoressa Viola sia una voce distonica rispetto a quello che è un convincimento comune da parte della comunità scientifica, che sostanzialmente non afferma che il vino faccia male”. Così il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, a margine del convegno “Malattia renale cronica – Sfide e obiettivi per una nuova presa in carico”, che si è tenuto oggi al Senato.

E sulla polemica che vede ancora protagonista l’immunologa, Gemmato alza le braccia: “Davvero non mi so spiegare questo accanimento della dottoressa Viola, bisognerebbe chiederlo a lei. Io rispetto al tema ho un atteggiamento più laico”.