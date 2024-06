Sanità, d’Alba eletto presidente Federsanità

11 Giugno 2024

Roma, 11 giu. (Adnkronos Salute) – Fabrizio d’Alba, direttore generale del Policlinico Umberto I di Roma, è il nuovo presidente di Federsanità. D’Alba, 50 anni, è stato eletto oggi durante la VII assemblea nazionale della Confederazione – di cui era coordinatore del Forum dei direttori generali – e resterà in carica per i prossimi cinque anni.

“L’auspicio e l’obiettivo di questa presidenza – sottolinea d’Alba all’Adnkronos Salute – è far sì che Federsanità possa in maniera autorevole contribuire a questa nuova fase del sistema sanitario e del sistema sociosanitario attraverso un apporto di idee e di iniziative che parte dal basso, che parte dalle Regioni, dalla base associativa, quindi aziende sanitarie e Comuni, per essere una voce ascoltata, autorevole, innovativa e per dare quel contributo di cambiamento che il nostro sistema oggi richiede. Questo è l’impegno e l’obiettivo del mio mandato”.