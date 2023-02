Sanità: in Milleproroghe esteso uso ricetta elettronica fino al 31 dicembre 2024

Febbraio 8, 2023

Roma, 8 feb. (Adnkronos Salute) – L’uso della ricetta elettronica viene prorogato di un ulteriore anno fino al 31 dicembre 2024. Il decreto Milleproroghe approvato dal Consiglio dei ministri aveva già consentito l’utilizzo della ricetta elettronica per tutto il 2023. Ora questa possibilità viene ulteriormente estesa fino al termine del 2024.

“Solo grazie all’impegno del Movimento 5 Stelle sono state ottenute sintesi importanti su alcuni emendamenti all’articolo 4 in tema di sanità, per fortuna approvati. Mi riferisco alla proroga dell’utilizzo della ricetta dematerializzata fino al 2025”, sottolinea in una nota Mariolina Castellone (M5S), vicepresidente del Senato e componente della Commissione Bilancio di Palazzo Madama che sta esaminando il Milleproroghe.