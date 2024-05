Schillaci, ‘con nuove norme accesso a Medicina non ci sarà più carenza’

21 Maggio 2024

Roma, 21 mag. (Adnkronos Salute) – “C’è stata una programmazione non efficace in passato e in futuro avremo bisogno sicuramente di più medici. Il numero programmato è stato ampliato e ci sono nuove norme per l’accesso a Medicina questo farà sì che per i prossimi anni non avremo più la carenza dei medici”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, nel suo intervento all’ottava edizione del talk ‘Healthcare Talk – Rinnovare il Sistema Salute’ di Rcs Academy, in collaborazione con ‘Corriere della Sera’ e ‘Corriere Salute’.

“Se vediamo i dati Ocse non siamo distanti dagli altri paesi in termini di medici – precisa il ministro – però abbiamo un problema per alcune specializzazioni che non sono solo quelle del pronto soccorso ma cito anche anatomia patologia o radioterapia. E’ un problema che affligge anche altri paesi com Usa e Giappone, noi vogliamo intervenire rendendo più appetibile iscriversi ad alcune scuole di specializzazione”.