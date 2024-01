Sindacato medici, ‘se c’è ok a scudo penale passo indietro su scioperi’

Gennaio 16, 2024

Roma, 16 feb. (Adnkronos Salute) – I sindacati dei medici del Servizio sanitario nazionale, dopo le due giornate di sciopero a dicembre, sono pronti ad incrociare le braccia anche “a febbraio se non ci sono risposte da parte del Governo nel Milleproroghe alle nostre istanze”. Così all’Adnkronos Salute Pierino Di Silverio, segretario nazionale dell’Anaao Assomed, il sindacato dei medici e dirigenti del Ssn. “Ma l’ok allo scudo penale nel Milleproroghe potrebbe essere uno degli elementi per farci fare un passo indietro rispetto al prossimo sciopero”, annuncia il segretario. L’ipotesi, annunciata anche dal ministro della Salute Orazio Schillaci, potrebbe essere quella di un anno di scudo penale per i medici, da introdurre con un emendamento proprio al decreto Milleproroghe. E poi realizzare la riforma su cui si sta lavorando con l’obiettivo di limitare la responsabilità penale solo alla colpa grave.