Sindacato medici Ssn, ‘legge autonomia inizio della fine del diritto alla salute’

19 Giugno 2024

Milano, 19 giu. (Adnkronos Salute) – “La legge sull’autonomia differenziata, o meglio sul regionalismo potenziato, approvata con una maratona notturna, segna l’inizio della fine per l’indivisibilità dei diritti civili e sociali, a cominciare da quello alla salute”. Lo dichiara in una nota Pierino Di Silverio, segretario nazionale dell’Anaao Assomed, sindacato dei medici dirigenti del Servizio sanitario nazionale. “Nonostante molti esperti in materia, alcuni presidenti di Regione, la Cei, forze politiche e sociali diverse abbiano da mesi cercato di far comprendere la rischiosità del provvedimento, per la coesione sociale e la stessa identità nazionale, la logica degli scambi politici ha finito con il prevalere – osserva il leader Anaao – legittimando l’esistenza di più sistemi sanitari in barba alla legge 833 del 1978 e all’articolo 32 della Costituzione”.

“La possibilità concessa alle Regioni ricche (il Nord) di trattenere più gettito fiscale – precisa Di Silverio – configura un extra finanziamento destinato ad alimentare prestazioni sanitarie aggiuntive per alcuni cittadini, rendendo un diritto costituzionale funzione del reddito e della residenza. Chi risiede in Regioni ‘forti’ si curerà, gli altri potranno solo aspettare o migrare o rinunciare alle cure, come già fanno 4,5 milioni di italiani. Un sistema indebitato e sottofinanziato, che esplicitamente esclude ‘aggravi’ per la finanza pubblica, come potrà colmare l’attuale differenza del 25% di spesa sanitaria individuale tra Nord e Sud? Si sancisce, così, la fine del welfare state unitario, per anni elemento cardine della nostra democrazia, e le cure non saranno più garantite in maniera omogenea secondo il dettato dell’art 32 della Costituzione”.

“I poteri concessi in sanità dall’autonomia differenziata non sono pochi”, sottolinea l’Anaao. Elenca Di Silverio: “Determinazione di tariffe e ticket; gestione dei fondi integrativi, con il rischio del risorgere di sistemi mutualistici-assicurativi; governance delle aziende, con la possibilità di un sistema arlecchino; mano libera sul sistema di formazione post laurea. Fino alla nascita di un mercato competitivo per l’ingaggio dei professionisti, l’avvio di una concorrenza selvaggia nell’acquisizione delle risorse umane nutrita dal dumping salariale e dalle incentivazioni regionali, che svuoterà di valore il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti”.

“In un Ssn gravato da sottofinanziamento cronico, liste di attesa infinite, carenze di personale, di tecnologia e infrastrutture – incalza il segretario Anaao – si abbatte come una scure una legge venduta come toccasana per i problemi di tutti, anche dei cittadini del Sud. Peccato – fa notare Di Silverio – che la Corte dei conti faccia rilevare che non esistono prove per affermare che maggiore autonomia nelle disponibilità economiche e nella gestione delle risorse aumenti il grado di efficienza dei servizi erogati. Ci troveremo, invece, di fronte a maggiori oneri per le Regioni in difficoltà, perché più gettito a livello locale significa meno risorse disponibili a livello centrale per garantire un livello omogeneo di prestazioni essenziali, e maggior ricorso alla sanità privata che finirà per superare di gran lunga il costo di 41 miliardi odierni”.

“Per parte nostra, non resteremo inerti di fronte a una cittadinanza in sonno e a forze politiche che condannano a morte il Servizio sanitario nazionale, ‘presidio insostituibile di unità del Paese’ secondo il presidente Mattarella”, assicura il vertice Anaao.

La sigla “ribadisce la propria contrarietà e opposizione – si legge nella nota – e farà tutto ciò che è necessario per cercare di evitare la rottura del Paese e la frammentazione dei diritti costituzionali. La nostra voce continuerà a farsi sentire, ultimo baluardo per la difesa del Ssn e della sanità pubblica e del valore del lavoro dei suoi professionisti”.