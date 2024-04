Testa (Snami), ‘-20% prescrizioni taglio alla salute dei cittadini’

30 Aprile 2024

Roma, 30 apr. (Adnkronos Salute) – “Il decreto per tagliare le prescrizioni del 20% è un taglio alla salute dei cittadini italiani ed il nostro sindacato non ci sta”. Così Angelo Testa, presidente nazionale Sindacato nazionale autonomo dei medici italiani (Snami), in una nota, interviene in merito al documento sulla liste d’attesa in arrivo in Consiglio dei ministri.

“La colpa delle prescrizioni va ricercata nelle liste di attesa – continua Gianfranco Breccia, segretario nazionale Snami – che non fanno altro che aumentare le richieste prescrittive del privato che poi si abbattono nel pubblico, in particolare sui medici di famiglia. Se si volesse risolvere davvero” la questione delle “lungaggini delle liste, si permetterebbe agli specialisti di svolgere la libera professione solo dopo aver esaurito le stesse”.

A tale proposito, “quante sono le prescrizioni fatte in autonomia dai medici di famiglia e quante su suggerimento degli specialisti?”, osserva Domenico Salvago, vicepresidente nazionale Snami. “Se non abbiamo i dati a disposizione – sottolinea – non possiamo procedere con tagli ‘erga omnes’ che colpiscono la buona pratica medica e penalizzano i cittadini”. Conclude il leader Testa: “Tagliare le prescrizioni non è la soluzione per far risparmiare lo Stato, anzi, vorrebbe dire meno visite, meno controlli e più patologie nel futuro. Vogliamo misure organizzative e non punitive che risolvano le liste di attesa, incidano sull’appropriatezza prescrittiva e diano assistenza ai cittadini”.