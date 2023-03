Alluvioni e siccità peggiorano con il riscaldamento globale

Marzo 14, 2023

(Adnkronos) – Secondo uno studio, negli ultimi 20 anni l’intensità di siccità e precipitazioni estreme è “nettamente” aumentata a causa del riscaldamento climatico. Il quadro generale proviene da dei dati di una coppia di satelliti noti come “GRACE” – “Gravity Recovery and Climate Experiment”. L’oceano per ora ha assorbito circa il 90% del calore in eccesso dovuto al riscaldamento globale e la sua temperatura media è aumentata di circa 1,5°C nell’ultimo secolo. Così le ondate di calore marine sono diventate più frequenti del 50% nell’ultimo decennio.