Cinque linci iberiche popoleranno l’Andalusia

Dicembre 21, 2022

(Adnkronos) – Cinque linci iberiche sono state liberate in natura nella zona montuosa della Sierra Arana, nella provincia andalusa di Granada, nell’ambito di un programma di riproduzione in espansione volto a conservare una delle specie feline più minacciate al mondo. Nel 2002, la lince iberica era sull’orlo dell’estinzione a causa del bracconaggio, incidenti stradali e perdita di habitat. All’epoca erano stati registrati solo 94 esemplari in Spagna e nessuno in Portogallo, ma grazie al successo del programma di protezione, alla fine del 2020 la popolazione della lince iberica aveva superato i 1.000 esemplari.