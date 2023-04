Decarbonizzazione, il Giappone vuole un accordo del G7

Aprile 5, 2023

(Adnkronos) – Il Giappone vuole spingere le potenze economiche del Gruppo dei Sette (G7) a concordare un’accelerazione degli sforzi di decarbonizzazione a partire da una collaborazione già in occasione della riunione dei ministri del clima, dell’energia e dell’ambiente che si terrà alla fine del mese. In qualità di presidente del G7 quest’anno, il Giappone terrà la riunione ministeriale a Sapporo il 15-16 aprile, prima del vertice del G7 a Hiroshima il 19-21 maggio, per promuovere quella che definisce una transizione energetica realistica.