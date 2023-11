Ecomondo: in Italia Infrastruttura di gestione acqua vecchia e trascurata

Novembre 14, 2023

(Adnkronos Salute) – “Il comparto idrico è una parte importante del Pil, che incide circa sul

18% del pil italiano e anche sull’economia del mare per un altro 25%

del Pil. Lo ha dichiarato Fabrizio Palermo AD del Gruppo Acea

intervenuto all’ Ecomondo di Rimini nel corso di un convegno legato alla

gestione dell’acqua in Italia. “In Italia esiste un tema molto

rilevante: la gestione dell’infrastruttura idrica che purtroppo è’ stata

molto trascurata, in particolare negli ultimi 20 anni. Oggi si continua

ad utilizzare un’infrastruttura sviluppata tra 30 e 60 anni fa

specialmente al centro sud. Bisogna quindi accelerare sugli investimenti

per una rete moderna e interconnessa, consideriamo che al momento

l’investimento idrico più rilevante in Italia è quello che noi stiamo

gestendo per l’acquedotto del Peschiera che vale quasi 1,5 miliardi”.