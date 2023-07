Industria, Dialuce (Enea): “Collaboriamo con Assovetro per risparmio energetico”

Luglio 7, 2023

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Enea collabora dal 2017 con Assovetro e con le imprese del settore per le analisi energetiche, da cui è emerso un potenziale di risparmio. Ma si può fare di più per efficientare il ciclo industriale”. Lo ha sottolineato il presidente Enea Gilberto Dialuce, intervenendo oggi a Roma all’assemblea annuale di Assovetro-Confindustria, durante la quale sono state esaminate le emergenze attuali e le sfide future di un’industria strategica per l’economia del Paese, che conta 68 aziende, 102 siti produttivi, oltre 6.600 occupati ed è la seconda manifattura europea, la prima per i contenitori.

Dialuce si è soffermato anche sul ‘Piano d’azione per l’idrogeno’, lo studio Enea-Confindustria sulla decarbonizzazione attraverso l’idrogeno: “Il settore del vetro è uno dei settori potenzialmente più adatti a questo impiego”. Un’alternativa, ha sottolineato, per la quale “bisogna immaginare che nel Pniec (Piano nazionale integrato energia e clima) del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica vengano prefigurate anche misure di sostegno”.

Il presidente ha concluso il suo intervento sostenendo che sul piano della competitività bisognerà trovare soluzioni condivise a livello europeo, “poiché il settore industriale sarà chiamato a fare investimenti nei prossimi anni”.