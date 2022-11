La Bolivia preda della siccità

Novembre 25, 2022

(Adnkronos) – In molte zone della Bolivia le autorità hanno dichiarato l’emergenza a causa della siccità, che secondo il Servizio Nazionale di Meteorologia e Idrologia della Paz durerà almeno fino al 2023, quando l’intensità della La Nina, un fenomeno oceanico e atmosferico che ha importanti ripercussioni sul clima soprattutto del Sud America, dovrebbe diminuire. Nelle regioni andine, la siccità degli ultimi anni ha causato la diminuzione dei livelli delle riserve d’acqua sia in Bolivia che in Cile e ha portato al ritiro graduale di importanti ghiacciai.