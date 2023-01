La neve in California è un ottimo segnale

Gennaio 4, 2023

(Adnkronos) – Il manto nevoso che ricopre le montagne californiane è uno dei migliori risultati degli ultimi 40 anni, facendo sperare che lo Stato, spesso colpito dalla siccità, possa avere sollievo in primavera, quando la neve si scioglierà riempiendo i bacini idrici. Circa un terzo dell’acqua della California proviene dalla neve sciolta nella Sierra Nevada, una catena montuosa nella parte orientale dello Stato. Ma un buon inizio non garantisce un buon finale. L’anno scorso, il manto nevoso era ben sopra la media al primo rilevamento, ma poi sono seguiti i tre mesi più secchi mai registrati in California.